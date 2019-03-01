В Погарском районе произошел пожар

4 марта в селе Суворово Погарского района случился пожар, пострадавших не было.

Информация о возгорании поступила в 19:40. Через 12 минут спасатели 46-й части и ДПК «Борщово» прибыли на двух автоцистернах на место. Как оказалось, горела стена в частной бане.

В тушении использовали ручной ствол.

В 19.55 пламя локализовали, в 20.05 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, 4 марта пожар случился в Стародубе.