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Брянец обманул 29 граждан на 900 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 09:12

Новозыбковский городской суд вынес приговор 29-летнему ранее судимому жителю Самары, который признан виновным в 29 мошенничествах.

История произошла в первой декаде декабря 2018 года. Мужчина, случайно набирая абонентские номера на мобильном телефоне, звонил гражданам и, представляясь сотрудником полиции, сообщал о том, что якобы их родственник совершил ДТП, где пострадал человек. За решение «проблемы» он требовал деньги.

Жертвами злоумышленника стали 29 жителей Брянской области, общая сумма украденных средств превысила 900 тыс рублей.

Изучив данные о личности подсудимого, специалисты выяснили, что в 2017 году его осудили за совершение девяти аналогичных преступлений на два с половиной года лишения свободы условно.

Суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору суда и назначил ему наказание в виде 4 –х с половиной лет заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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