ДТП на дороге «Мглин-Сураж»: пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»
4 марта в Суражском районе на трассе «Мглин-Сураж» произошло ДТП с участием «ВАЗа 21063», пострадали водитель и пассажир.
У 45-летнего автомобилиста скальпированная рана головы, ушиб локтя; его отпустили с назначением лечения. 32-летняя пассажирка получила скальпированную рану голову, сейчас она дома на лечении.
Сама авария случилась в половине десятого утра на 27-м километре дороги. По предварительным данным, 45-летний автомобилист на своем «ВАЗе» ехал из Суража в Мглин и опрокинулся в кювет.
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