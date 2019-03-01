ДТП на дороге «Мглин-Сураж»: пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

4 марта в Суражском районе на трассе «Мглин-Сураж» произошло ДТП с участием «ВАЗа 21063», пострадали водитель и пассажир.

У 45-летнего автомобилиста скальпированная рана головы, ушиб локтя; его отпустили с назначением лечения. 32-летняя пассажирка получила скальпированную рану голову, сейчас она дома на лечении.

Сама авария случилась в половине десятого утра на 27-м километре дороги. По предварительным данным, 45-летний автомобилист на своем «ВАЗе» ехал из Суража в Мглин и опрокинулся в кювет.