В Погаре пьяный мужчина совершил поджог

Житель Погарского района предстанет перед судом за то, что поджег дом; в отношении него прокурор утвердил обвинительное заключение.

Уголовное дело было заведено по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные путем поджога».

Инцидент случился 9 марта 2018 года. Обвиняемый, будучи нетрезвым, обидевшись на свою гражданскую супругу, проник в ее дом, выбив окно обломком кирпича. С помощью моторного масла и зажигалки поджег кровать с постельным бельем. В итоге в доме было уничтожено имущество на сумму более 100 тыс рублей.

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.