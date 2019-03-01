Сотрудник брянской колонии зверcки убил зэка

Суд Брянской области приговорил бывшего заместителя дежурного помощника начальника ИК №6, обвиняемого в убийстве, к 12 годам колонии строгого режима.

Также его лишили права занимать в течение 2 лет должности в правоохранительных органах.

Сотрудника исправительного учреждения признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств с причинением тяжких последствий п.п. «а, б, в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а также в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ.

Инцидент произошел вечером 22 июля 2018 года. По данным следователей, обвиняемый пристегнул осужденного наручниками за руки к скамье и плотно обмотал его голову куском простыни, поскольку последний нарушил правила внутреннего распорядка. Оставив подопечного в таком положении, майор внутренней службы покинул камеру.

Из-за перекрытия дыхательных путей потерпевший через непродолжительное время скончался. Погибший 58-летний мужчина отбывал наказание за кражу.