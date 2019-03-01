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Брянец, желая получить кредит, лишился 72 тыс рублей

Опубликовано Сегодня, 11:38

Брянская полиция проводит расследование в связи с аферой, совершенной по отношению к 43-летнему местному жителю.

Мужчина из Унечи хотел взять кредит в 190 тыс рублей. Изучив специализированные сайты, он нашел довольно выгодные условия кредитования, хотя название банка не встречал ранее. Заполнил форму заявки, стал ждать ответа. Через время с ним связался «сотрудник» банка, который сообщил, что кредит одобрен, а условия погашения займа выгоднее указанных на сайте. Для получения суммы нужно было выполнить несколько условий. В течение пары дней потерпевший заплатил предварительный взнос, оплатил страховку и услуги курьер, пополнил карту, которую якобы должен был привезти курьер, на 10% от запрошенного кредита – всего потратил 72 тыс рублей.

После очередного звонка «сотрудника» банка потерпевший заподозрил неладное и потребовал немедленно доставить ему деньги, однако тот просто повесил трубку, номер же мужчины был занесен в «черный список».

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