В Бежицком районе брянец устроил грабеж со «стрельбой»

Брянские правоохранители завели уголовное дело на ранее судимого 56-летнего местного жителя, который подозревается в грабеже.

История случилась в Бежицком районе. По словам 26-летнего потерпевшего, утром на него напал незнакомый мужчина, пытавшийся отобрать кошелек с 1000 рублей. Молодой человек оттолкнул нападавшего и скрылся. Когда убегал, услышал звуки, похожие на выстрелы.

В этот же день полиция задержала подозреваемого. Во время обыска у него изъяли устройство для запуска сигнальных ракет и патроны к нему.

Задержанному «светит» до семи лет.