В Карачевском районе двое парней за сомнительный бизнес получали по 100 тыс рублей

В Брянской области перед судом предстанут двое 21-летних жителей Карачевского района, которые подозреваются в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Как выяснила полиция, парни сбывали синтетические наркотики в Брянской и Тверской областях. Их задержали с поличным во время получения очередной оптовой партии.

Задержанные объяснили, что отозвались на приглашение анонимного работодателя в одном из мессенджеров.

За противозаконный бизнес каждый из молодых людей получал более 100 тыс рублей в месяц.

Фигурантам предъявили обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», им грозит до 10 до 20 лет с крупным штрафом.

Дело направлено в Бежицкий районный суд Брянска.