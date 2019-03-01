В Брянске «скорая» забрала потерявшую сознание прохожую

5 марта в областном центре на одной из улиц потерявшую сознание прохожую забрала машина скорой помощи.

Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «На скорой забрали женщину», - прокомментировал фотографию Дмитрий Саманков.

По словам одних свидетелей, женщине стало плохо, она упала, на место немедленно вызвали медиков.

«Сегодня гололёд ужасный. Может, травма какая», - написала Елена Рожкова.

Другие очевидцы утверждают, что гражданка находилась в нетрезвом виде.

Что на самом деле произошло с гражданкой, неизвестно.