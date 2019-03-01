В село Красный Бор выезжали огнеборцы

5 марта в селе Красный Бор Жуковского района произошел пожар, пострадавших и жертв не было.

Сведения о возгорании огнеборцы получили в 11:30. Через 20 минут спасатели 34-й и 51-й частей на двух автоцистернах приехали на место. К тому времени, из окон частной дачи валил дым.

Через три минуты пламя погасили, еще за шесть ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.

Напомним, 4 марта в селе Суворово случилось возгорание.