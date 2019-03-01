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На въезде в Фокинский район прямо в пути случился серьезный пожар

Опубликовано Сегодня, 14:58

5 марта в областном центре на въезде в Фокинский район произошел пожар, об этом в соцсетях сообщили свидетели.

Инцидент случился сразу за мостом в начале третьего дня. На снимке видно, что пламя охватило Mersedes белого цвета. Очаг возгорания, по словам очевидцев, находился в кабине водителя.

«После моста, на въезде в Фокинский район, пострадавших нет», – сообщил Александр Ташкинов.

«Хорошо, хоть люди целы», – прокомментировала Мария Акимова.

На опубликованном видео можно заметить, что на место прибыли сотрудники МЧС, которые погасили пламя, однако от машины остался лишь остов.


«Машину потушили. Остался один горелый кузов. Это была не маршрутка», - сообщил пользователь Дима Иус.

В управлении МЧС сведения о пожаре подтвердили, объяснив, что звонок поступил в 14:13. Как оказалось, загорелся моторный отсек на площади шести квадратов. В 14.16 огонь локализовали, в 14.18 ликвидировали.

Из-за происшествия на дороге образовался огромный затор.

«Мост через Десну. Пожарные, скорая, дпс. Все стоит», - поделилась Аксинья Кирилина.

Сгоревший транспорт увез эвакуатор.

Напомним, 28 февраля в Унече горела легковушка.

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