В Брянске 61-летняя дама на даче расправилась с супругом

1 марта в Смоленске случилась авария с участием автобуса «ПАЗ» и иномарки на улице Рыленкова, об этом сообщил один из очевидцев в соцсетях.

4 марта в областном центре на улице Багратиона произошло ДТП с двумя автомобилями.

Первый отборочный тур всероссийской олимпиады школьников «Россети» в Смоленской области, организатором которого в регионе выступил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», прошел 2 и 3 марта 2019 года на базе филиала НИУ МЭИ в г. Смоленске.

4 марта в деревне Лубня Смоленского района произошел пожар, в котором пострадал один человек.

В феврале 2019 года в Смоленске родились 43 мальчика и 127 девочек.

Согласно расследованию, ночью 2 марта 2019 года дама находилась в садовом доме в обществе «Луч» в Фокинском районе. Внезапно между ней и 53-летним супругом произошла ссора, во время которой обвиняемая дважды ударила его ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.

Брянские следователи завели уголовное дело на 61-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве.

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