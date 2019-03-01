В Брянске 61-летняя дама на даче расправилась с супругом
Брянские следователи завели уголовное дело на 61-летнюю местную жительницу, которая подозревается в убийстве.
Согласно расследованию, ночью 2 марта 2019 года дама находилась в садовом доме в обществе «Луч» в Фокинском районе. Внезапно между ней и 53-летним супругом произошла ссора, во время которой обвиняемая дважды ударила его ножом. От полученных ранений потерпевший скончался.
Фигурантка заключена под стражу.
Напомним, 37-летний брянец напал на пожилую пару.
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