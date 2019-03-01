В Жуковском и Карачевском районах произошли пожары

5 марта в двух районах Брянской области случились возгорания, речь идет о Жуковском и Карачевском; обошлось без пострадавших и жертв.

Первый пожар произошел в 14:11 в селе Саково на улице Горностаева. По адресу выезжали спасатели 34-й части и ДПК «Косилово» на двух автоцистернах. Через восемь минут они прибыли. Выяснилось, горела кровля частного дома размером 6х5 метров. В тушении использовали два ручных ствола. Через две минуты пламя погасили, еще через пять ликвидировали.

Второй пожар случился в 14:30 в селе Новгородский Карачевского района. Горел жилой дом размером 6х12 метров на улице 17 Сентября. Через 25 минут огнеборцы 42-й части на двух автоцистернах были на месте.

«В 15.01 пожар локализовали, в 15.07 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В обоих возгораниях жертв и пострадавших не было. Причина устанавливается.