В поселке Супонево горел частный дом
6 марта в поселке Супонево произошел пожар на улице 1-я Урицкого, обошлось без пострадавших.
Информация о возгорания поступила в 01:34. Через 9 минут спасатели первой и восьмой частей на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела кровля частного нежилого дома. В тушении использовали два ручных ствола и два звена газодымозащитной службы.
В 02.02 пламя локализовали, в 02.06 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.
Напомним, 3 марта в селе Овстуг горел дом.
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