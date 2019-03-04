В поселке Супонево горел частный дом

6 марта в поселке Супонево произошел пожар на улице 1-я Урицкого, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорания поступила в 01:34. Через 9 минут спасатели первой и восьмой частей на двух автоцистернах прибыли на место. Как оказалось, горела кровля частного нежилого дома. В тушении использовали два ручных ствола и два звена газодымозащитной службы.

В 02.02 пламя локализовали, в 02.06 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, 3 марта в селе Овстуг горел дом.