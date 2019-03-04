Инцидент в Красной горе: парень оскорбил сотрудницу полиции

Суд Красногорского района назначил наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей 19-летнему молодому человеку, который признан виновным в оскорблении представителя власти.

Прокуратура района поддержала обвинение.

Сам инцидент произошел 2 июня 2018 года в 23:30 в общественном месте на площади Ленина в поселке Красная гора. Юноша при посторонних гражданах оскорбил сотрудницу полиции при исполнении своих должностных обязанностей.

В судебном заседании подсудимый извинился за содеянное перед потерпевшей.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.