Инцидент в Красной горе: парень оскорбил сотрудницу полиции
Суд Красногорского района назначил наказание в виде штрафа в десять тысяч рублей 19-летнему молодому человеку, который признан виновным в оскорблении представителя власти.
Прокуратура района поддержала обвинение.
Сам инцидент произошел 2 июня 2018 года в 23:30 в общественном месте на площади Ленина в поселке Красная гора. Юноша при посторонних гражданах оскорбил сотрудницу полиции при исполнении своих должностных обязанностей.
В судебном заседании подсудимый извинился за содеянное перед потерпевшей.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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