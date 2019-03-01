В Брянске на Крахмалева 20-летняя девушка угодила под авто

5 марта в Советском районе Брянска на улице Крахмалева произошло ДТП с автомобилем Kia Picanto, пострадала девушка 20 лет.

Инцидент случился в 23:40 около Брянской таможни. Как сообщили в отделе ГИБДД, 37-летня автомобилистка на Kia Picanto наехала 20-летнюю девушку, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб колена. Сейчас она дома на амбулаторном лечении.