В Брянске трое парней из Таджикистана и один россиянин занимались сомнительным ремеслом

Бежицкий райсуд приговорил на срок от 9,5 до 12,5 лет к колонии строгого режима троих граждан Таджикистана и гражданина России возрастом от 20 до 24-х лет, их обвинили в незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ.

Как выяснили следователи, злоумышленники с помощью «закладок» реализовывали с июня 2016 года по ноябрь 2017-го наркотики. Во время задержания у них изъяли почти 400 граммов героина.

Задержанным предъявили обвинение по части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт и незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в значительном и крупном размере».