В Сураже госпитализировали 18-летнюю автомобилистку

18-летняя девушка-водитель «ВАЗ-21154» получила травмы во время ДТП 5 марта на трассе «Сураж-Далисичи».

У пострадавшей перелом шестого ребра справа, а также закрытая черепно-мозговая травма; ее госпитализировали.

Сама авария случилась в 15:20 на пятом километре упомянутой дороги в Суражском районе. По предварительным данным, 18-летняя автомобилистка ехала в село Далисичи и, не справившись с управлением, слетела в кювет, где врезалась в дерево.

Напомним, 23 февраля в Клинцах на улице Урицкого случилось ДТП с «ВАЗом-211340» и Audi 80, пострадали два человека.