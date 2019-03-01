В Сураже госпитализировали 18-летнюю автомобилистку
18-летняя девушка-водитель «ВАЗ-21154» получила травмы во время ДТП 5 марта на трассе «Сураж-Далисичи».
У пострадавшей перелом шестого ребра справа, а также закрытая черепно-мозговая травма; ее госпитализировали.
Сама авария случилась в 15:20 на пятом километре упомянутой дороги в Суражском районе. По предварительным данным, 18-летняя автомобилистка ехала в село Далисичи и, не справившись с управлением, слетела в кювет, где врезалась в дерево.
Напомним, 23 февраля в Клинцах на улице Урицкого случилось ДТП с «ВАЗом-211340» и Audi 80, пострадали два человека.
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