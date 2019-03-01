Брянец «остудил» глушитель авто в ручье

В Володарском районе 6 марта случилось ДТП с участием автомобиля «Жигули», об этом сообщили очевидцы.

Последствия аварии запечатлела на фото местная жительница Кристина и прокомментировала его просто и с радостным смайликом: «Володарочка».

На снимке видно, что водитель из-за гололеда съехал с дороги в ручей. Брянцы, увидев застрявшего автомобилиста, оставили шуточные комментарии.

«Машину решил помыть», - прокомментировал Ростислав Шкуренков.

«Кто-то выбросил мусор», - добавил Артём Тужиков.

«Глушитель остужает, лайфхак, учитесь, наездники», - написал Роман Полохов.