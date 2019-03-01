В Брянске 29-летняя автомобилистка едва не погубила себя и свою пассажирку

ДТП с участием автомобилей Audi 80 и Chevrolet Aveo 5 марта произошло в Брянске на улице Ульянова, пострадали два человека.

Потерпевшими оказались 29-летняя водитель Chevrolet Aveo и ее 32-летняя пассажирка. У обеих черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, к счастью, эти повреждения оказались не очень серьезными, поэтому медики отпустили девушек домой.

Сама авария случилась в 10:45. По предварительным данным, 29-летний парень на Audi 80, двигаясь на улицу Бурова с левым поворотом на прилегающую территорию, не уступил дорогу и врезался в Chevrolet Aveo под управлением 29-летней автомобилистки.