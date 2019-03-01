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В Советском районе из-за ДТП образовался затор

Опубликовано Сегодня, 15:51

Авария, которая произошла 6 марта с участием нескольких автомобилей на перекрестке у вокзала, стала причиной большой пробки в Советском районе Брянска.

ДТП случилось около часа дня. Фото опубликовали в соцсети очевидцы.

По словам водителей, на участке от «Полтинника» в сторону автостанции движение было затрудненным.

«Лучше едьте через ул. Пересвета. Пробка огромная. ДТП на перекрёстке автовокзала», - объяснил автомобилист.

Напомним, 28 февраля в областном центре в Володарском районе на проезжей части создалась пробка.

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