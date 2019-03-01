Брянец перед просмотром хоккейного матча покалечил собутыльника
Суд Брянского района приговорил к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 42-летнего местного жителя, который обвиняется в нападении и причинении тяжкого вреда здоровью.
Приговор не вступил в законную силу.
Инцидент произошел в конце февраля 2018 года. Обвиняемый со своим знакомым приехал домой, где вместе собирался посмотреть хоккейный матч. Перед просмотром игры собутыльники распивали спиртное. Во время ссоры мужчина ударил товарища ножом в область спины, причинив телесное повреждение, повлекшее тяжкий вред здоровью.
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