В поселке Локоть произошла жестокая потасовка с вневедомственной охраной

Брянские следователи завершили расследование уголовного дела 30-летнего жителя поселка Локоть, который обвиняется в применении насилия к представителям власти.

Инцидент случился ночью 9 декабря 2018 года. Мужчина проводил время в кафе на проспекте Ленина в поселке Локоть, употреблял спиртные напитки. В какой-то момент в заведении началась драка, в нее вмешался и обвиняемый.

Сотрудники нажали на тревожную кнопку, через пару минут прибыли два сотрудника вневедомственной охраны. Фигурант, не задумываясь о последствия, вступил с ними в борьбу.

Уголовное дело будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.