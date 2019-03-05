В Почепе произошел пожар

7 марта в Почепе на улице Стародубской случился пожар, на место выезжали спасатели 37-й части на двух автоцистернах.

Информация о возгорании поступила в 03:59. Через четыре минуты огнеборцы прибыли по адресу. Горение происходило внутри частного дома размером 10х12 метров. В тушении использовали ручной ствол и звено газодымозащитной службы.

В 04.04 пламя локализовали, в 04.05 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, 6 марта в поселке Супонево горел частный дом.