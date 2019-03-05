Брянец лишился автомобиля

7 марта в Новозыбкове на улице Дыбенко произошел пожар, пострадавших не было.

Информация о возгорании поступила в 04:24. Через шесть минут огнеборцы 16-й части на двух автоцистернах прибыли на место. К тому времени, пламя полностью охватило легковую машину.

В тушении использовали ручной ствол. За четыре минуты огонь погасили, еще через четыре ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается.

Напомним, на въезде в Фокинский район в пути загорелся белый Mersedes.