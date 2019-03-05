В Брянске накануне 8 марта 27-летнюю девушку ожидал неприятный сюрприз

Полиция Брянска задержала ранее судимого 30-летнего местного жителя, который подозревается в двух грабежах.

Первое преступление злоумышленник совершил в отношении 27-летней девушки. Он подошел к ней со спины, выхватил сумку с пятью тысячами рублей, а затем поспешно скрылся.

Второй грабеж он осуществил через пару часов. Напал на нетрезвого 29-летнего парня, который шел из кафе домой. Ударив потерпевшего по голове, грабитель отобрал у него мобильный телефон.

Похищенный гаджет полиция изъяла. Задержанному предъявили обвинение по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до пяти лет. До суда подозреваемый будет находиться под арестом.