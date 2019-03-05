В Брянске на улице Белорусской случился «потоп»

7 марта жителей дома №34 по улице Белорусской во дворе ждал «сюрприз» - территорию полностью затопило водой, фото и видео «наводнения» опубликовали в соцсетях.

Причина «потопа» - прорыв на водопроводе. По словам Ирины Мартыненко, вода окружила здание по периметру, подошла вплотную к стенам и дверям подъезда, затопила подвал.

«Жильцы дома оказались в трудной ситуации: выхода из дома нет, сразу от подъездной двери люди оказываются по щиколотку в воде, дальше - глубина увеличивается. Звонки во все инстанции и аварийные службы ни к чему не привели, службы перенаправляли друг к другу. Из ответов становится понятно, что воду пытаются перекрыть, но вот вопросом выхода из дома жильцы должны заниматься самостоятельно», - поделилась Ирина.

По утверждению еще одной местной жительницы Марины Осадчей-Тимашковой, воду перекрыли только в девять утра.

«А у нас в районе «Августина» просто перекрыли холодную воду, раскопали возле дома асфальт, и всё», - сообщил Павел Горбов.

«На данный момент проводятся работы по ликвидации происшествия горводоканалом без отключения потребителей», - сообщил в соцсети пользователь под ником «Сотрудник МЧС Брянской области».



