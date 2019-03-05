Сотрудник брянской полиции «закрыл глаза» на нарушение за 2 млн 250 тыс рублей

Бывший заместитель начальника одного из отделов УЭБ и ПК регионального управления МВД предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере.

История произошла 13 сентября 2018 года. Полицейский, задачей которого было выявлять налоговые преступления, за оказание помощи по прекращению проверки работы коммерческой фирмы получил взятку от директора в 2 млн 250 тыс рублей.

Преступление зафиксировали сотрудники регионального ФСБ.

Обвиняемый, находившийся на момент совершения преступления в звании «майор полиции», содержится под стражей.