В Фокинском районе появился «речной» вокзал
7 марта территория около железнодорожного вокзала в Фокинском районе превратилась в реку, видео опубликовали в соцсетях.
Некоторые пользователи назвали случившееся «весенним разливом», а вот брянец Кирилл Калашников сообщил, что всему виной авария на трубопроводе.
«Это не разлив, а трубу прорвало где- то, вот вода из люка и вылилась», - объяснил Кирилл Калашников.
«Не Ж/Д вокзал ,а пристань», - прокомментировал Сергей Мерзлов.
«Теперь в Фокинке есть свой речной вокзал», - добавил Виктор Шейхов.
Напомним, 7 марта на улице Белорусской затопило территорию у дома №34.
Фото - кадр видео.
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