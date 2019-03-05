В Брянске на Станке Димитрова случилась авария

7 марта на проспекте Станке Димитрова в областном центре произошла авария с участием иномарок.

На фотографии, опубликованной в соцсети Татьяной Чепелевой, видно, что одна из машин от удара получила серьезные повреждения, у иномарки смяло всю переднюю часть.

Официальных сведений о ДТП не поступало.

«Ну почему в Бежице нет ДТП так часто или на Володарке?», - спросил, недоумевая, у пользователей Сергей Родин.

По словам Татьяны Чепелевой, сегодня аварии по всему городу.

«Перед кольцом Полтинника тоже авария, по Станке Димитрова, на аэропарке две в данный момент в сторону Бежицы», - добавила Татьяна.

Напомним, 7 марта в Фокинском районе произошло ДТП с четырьмя автомобилями.