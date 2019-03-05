На улице Пилотов в Брянске сбили ребенка

7 марта в областном центре на улице Пилотов неизвестная автомобилистка сбила ребенка.

Инцидент произошел около трех дня недалеко от продуктового магазина «Нико».

«Водитель, после того как приехала скорая, уехала с места на всей скорости, ДПС-ники не успели», - сообщил анонимный автор.

«Хоть бы с ребенком все хорошо было. Я думаю, на регистраторе будут номера, и камеры по дороге, найдут быстро», - прокомментировала Александра Королева.

«Видно, мелкий выскочил резко на дорогу, не смотря на авто, от магазина до пешеходника метров 100-150», - написал пользователь Игорь Игорев.

Жительница Брянска Юлия Кулагина говорит, когда проезжала мимо аварии, ребенок был жив.

Напомним, 6 марта на улице Дзержинского сбили 9-летнего мальчика.