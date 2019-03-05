В Красную Гору на пожар выезжали огнеборцы

7 марта в поселке городского типа Красная Гора случилось возгорание, обошлось без пострадавших и жертв.

Сведения о пожаре огнеборцы 27-й части получили в 13:37. Через семь минут они на двух автоцистернах прибыли на улицу Сельскую, где к тому времени пламя охватило пристройку частного жилого дома размером 6х10 метров.

В гашении задействовали два ручных ствола.

Через 19 минут огонь потушили, еще за девять ликвидировали.

Пострадавших не было. Эксперты выяснят причину.

Напомним, 6 марта в поселке Супонево горел частный дом.