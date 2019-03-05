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В Брянске произошло ДТП со «скорой»

Опубликовано Сегодня, 16:37

7 марта в областном центре на улице Литейной случилась авария с участием кареты скорой помощи и троллейбуса.

Инцидент произошел около трех дня. В соцсети очевидец Александр Кот опубликовал видео последствий аварии. «Скорая» притерлась правым боком с троллейбусом. Были ли пострадавшие, неизвестно.

Официальных данных о ДТП не было.

Напомним, 7 марта столкнулись иномарки на проспекте Станке Димитрова.

Фото - кадр видео.

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