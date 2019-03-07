Брянские правоохранители ищут очевидцев ДТП в переулке Пилотов с пострадавшим ребенком
Брянская полиция обращается к свидетелям аварии, которая произошла 7 марта в переулке Пилотов.
ДТП случилось в 14:10 около дома №6. Неустановленный автомобиль под управлением неизвестного водителя сбил 12-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть.
В итоге ребенка госпитализировали с диагнозом «перелом хирургической шейки правой плечевой кости».
По предварительным данным, на мальчика наехал Volkswagen Golf-3 (иkb Volkswagen Golf-4) серебристого (серого) цвета, который скрылся с места ДТП во дворах в районе перекрестка переулка Пилотов и улицы Авиационной.
«Любую информацию по аварии сообщайте в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску (74-71-02), группу розыска ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Брянску (74-85-33), или обратиться лично по адресу: г. Брянск, пр-т Московский, 88», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.
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