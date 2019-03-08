В селе Вышков произошел пожар в частном доме

9 марта в селе Вышков Злынковского района случился пожар в частном доме, обошлось без пострадавших.

Информация о возгорании поступила в 14:59. Через пять минут спасатели на автоцистернах 38-й части и ПК «Вышков» прибыли по адресу. К тому времени из окон частного дома валил дым.

В тушении использовали два ручных ствола.

«В 15.25 пожар локализовали, в 15.36 ликвидировали. Пострадавших не было», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Причина устанавливается.