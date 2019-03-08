В Брянске на Почтовой пострадала 5-месячная пассажирка Nissan Primera

8 марта в областном центре на улице Почтовой произошла авария с участием двух иномарок Mazda 626 и Nissan Primera, в итоге пострадали водитель и 5-месячная пассажирка последнего автомобиля.

Инцидент случился в 14:15. По предварительным данным, 34-летний автомобилист на Mazda 626, будучи нетрезвым, двигался по Почтовой со стороны 50-й Армии на Ново-Советскую. Выехав на встречку, врезался в Nissan Primera под управлением 46-летнего мужчины.

«В результате ДТП 5-месячная пассажирка Nissan Primera с диагнозом перелом правой теменной кости, закрытая черепно-мозговая травма, госпитализирована. 46-летний водитель автомобиля Nissan Primera с ушибом шейного отдела позвоночника отпущен с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.