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В Погарский район на пожар выезжали огнеборцы

Опубликовано Сегодня, 16:57

10 марта в селе Красный угол Погарского района случился пожар, обошлось без пострадавших.

В 14:14 сведения о происшествии получили спасатели 46-й части и ОП «Витемля». Через 20 минут они на двух автоцистернах прибыли на улицу Пролетарская, где происходило горение частной бани размером 3х6 метров. В тушении использовали ручной ствол. Через 16 минут пламя погасили, еще за пять ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

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