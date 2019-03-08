В Фокинском районе произошло обрушение, один человек пострадал

10 марта в Фокинском районе областного центра случился обвал, на место выезжали спасатели третьей пожарной части.

Сведения об обрушении на улице 2-я Аллея поступили сотрудникам МЧС в 14:23. Через восемь минут мчсники на автоцистерне прибыли по адресу. Как оказалось, обвалилась кровля бесхозного сарая размером 3х6 метров.

«Погибших нет. Есть пострадавшие. Спасен один человек. Причина уточняется», - сообщили в пресс-службе МЧС.



