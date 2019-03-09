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В Клинцовском районе после ДТП госпитализировали двоих пассажиров

Опубликовано Сегодня, 09:39

10 марта в Клинцовском районе случилась авария с участием автомобиля Chevrolet, пострадали два пассажира.

Потерпевших доставили в больницу. У 43-летнего мужчины перелом лучевой кости, у 51-летней женщины – черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки.

Само ДТП случилось в 08:20 на 3-м километре трассы «Клинцы-Песчанка».

По предварительной информации, 50-летний водитель Chevrolet Cobalt, двигаясь со стороны Песчанки в Клинцы и не справившись с управлением, выехал на правую обочину и слетел в кювет.

Напомним, 8 марта в Севске на Кирова произошло ДТП с участием иномарки и автомобиля «ВАЗ-2105», пострадали три человека.

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