На трассе «Брянск-Новозыбков-Жирятино» произошло серьезное ДТП
Два пассажира автомобиля «УАЗ», 29-летний парень и 31-летний мужчина, получили травмы во время ДТП 10 марта на трассе «Брянск-Новозыбков-Жирятино».
У 29-летнего пассажира ушиб грудной клетки, ссадина лба, ключицы, локтевого сустава, левой лопатки; медики, назначив лечение, отпустили его домой.
31-летний мужчина госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб грудного отдела позвоночника, резаную рану правой кисти.
Сама авария случилась в 07:40 на 18-м километре упомянутой выше трассы в Жирятинском районе. По предварительным данным, 39-летний автомобилист на «УАЗе» ехал с села Жирятино в Выгоничи и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.
Напомним, в Севске во время аварии с отечественным автомобилем пострадали три человека.
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