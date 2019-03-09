На трассе «Брянск-Новозыбков-Жирятино» произошло серьезное ДТП

Два пассажира автомобиля «УАЗ», 29-летний парень и 31-летний мужчина, получили травмы во время ДТП 10 марта на трассе «Брянск-Новозыбков-Жирятино».

У 29-летнего пассажира ушиб грудной клетки, ссадина лба, ключицы, локтевого сустава, левой лопатки; медики, назначив лечение, отпустили его домой.

31-летний мужчина госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб грудного отдела позвоночника, резаную рану правой кисти.

Сама авария случилась в 07:40 на 18-м километре упомянутой выше трассы в Жирятинском районе. По предварительным данным, 39-летний автомобилист на «УАЗе» ехал с села Жирятино в Выгоничи и, не справившись с управлением, опрокинулся в кювет.

Напомним, в Севске во время аварии с отечественным автомобилем пострадали три человека.