Брянец устроил «шоу» троим подросткам

Брянский следком завел уголовное дело на 40-летнего местного жителя, который подозревается в совершение развратных действий в отношении лиц, которые не достигли шестнадцатилетнего возраста.

Инцидент произошел 26 февраля 2019 года. Мужчина, находившийся в нетрезвом виде, для удовлетворения своих половых потребностей оголился перед тремя 15-летними школьницами, которые направлялись к месту учебы.

Подозреваемого задержали. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранту уголовного дела грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.