В Брянске у «Полтинника» произошло массовое ДТП

11 марта в областном центре у «Полтинника» случилась авария с участием сразу нескольких автомобилей.

Речь идет о ДТП на улице Красноармейской в Советском районе. Фото уже появилось в одной из соцсетей. Машины столкнулись прямо на кольце. От удара транспорт получил механические повреждения.

Были ли в происшествии пострадавшие, неизвестно. Официальных данных не поступало.

Очевидцы рассказали, что из-за авари на проезжей части образовалась большая пробка.

Напомним, 7 марта в Брянске на проспекте Станке Димитрова произошло происшествие с иномарками.