Брянская полиция завела дело по факту ДТП с пострадавшей 5-месячной девочкой

Правоохранители проводят расследование в связи с аварией, которая случилась 8 марта на улице Почтовой в областном центре, где едва не погибла 5-месячная девочка.

Инцидент произошел около двух дня. Нетрезвый 34-летний водитель иномарки Mazda 626 выскочил на полосу встречного движения, где врезался в Nissan Primera. В результате ДТП 5-месячный ребенок - пассажир автомобиля получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

«Уголовное дело завели по части 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровья человека». По этой статье предусматривается наказание до 4-х лет лишения свободы», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.