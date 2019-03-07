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В Брянске на Калинина случилась авария

Опубликовано Сегодня, 15:11

11 марта на улице Калинина в областном центре произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, официальной информации не поступало.

Инцидент случился около половины третьего дня. Дорогу не поделили сразу несколько машин.

«Авария на Калинина около бизнес-центра», - прокомментировал очевидец.

Из-за происшествия на проезжей части образовался затор.

Напомним, 11 марта случилось происшествие у 

«Полтинника».

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