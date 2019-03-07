Троих брянских чиновников уличили в афере в 14 млн рублей с лишним

Перед Советским райсудом предстанут трое местных чиновников из отдела по преодолению последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области.

Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора региона. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ

История продолжалась с июля 2016 года по март 2017-го. Начальник отдела по преодолению последствий радиационных аварий департамента строительства и архитектуры Брянской области создал организованную группу, в состав которой вошли двое его подчиненных и местный житель.

Сообщники за этот период присвоили более 14 млн рублей из бюджета. Они незаконно изготавливали документы, судебные решения, которые подтверждают право на получение компенсации материального ущерба в связи с утратой имущества.

«Уголовные дела в отношении двоих фигурантов, заключивших в ходе предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, выделены в отдельное производство и ранее направлены в суд», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.