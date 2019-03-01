В Фокинском районе произошел пожар жилом доме
12 марта в Фокинском районе в доме на улице Красных Партизан случилось возгорание, к счастью, обошлось без пострадавших.
Информация о происшествии спасателям поступила в 02:08. Через четыре минуты огнеборцы третьей части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как оказалось, тлели постельные принадлежности в одной из квартир.
В тушении использовали ствол высокого давления, а также работало звено газодымозащитой службы.
«В 02.15 пожар локализовали, в 02.19 ликвидировали. Пострадавших не было. Причина устанавливается», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
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