На трассе «Чуровичи-Ивановка» произошло серьезное ДТП с Hyundai Tucson, есть раненый

Проблемы оказания медпомощи и перспективы развития здравоохранения обсудили на расширенном заседании коллегии профильного департамента, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. Главными темами стали доступность медицины, оказание высокотехнологичной помощи и реализация девяти новых региональных проектов.

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Смоленская полиция проводит расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с кражей, совершенной из помещения бухгалтерии одной из фирм города.

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Смоленские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в связи с обнаружением тела 42-летнего мужчины в одном из домов СТ «Рябиновая поляна» с ножевыми ранениями шеи.

Само ДТП произошло в 03:45 на 11-м километре трассы «Чуровичи-Ивановка». По предварительным данным, 60-летниий водитель Hyundai Tucson, двигаясь со стороны села Новые Юрковичи в Чуровичи, не учел скорость движения и выскочил на правую обочину, где съехал в кювет, а потом врезался в дерево.

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