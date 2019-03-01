Поиск по сайту
Поиск по сайту

На трассе «Чуровичи-Ивановка» произошло серьезное ДТП с Hyundai Tucson, есть раненый

Опубликовано Сегодня, 09:54

11 марта в Климовском районе случилась авария с участием автомобиля Hyundai Tucson, пострадал водитель.

У 60-летнего раненого автомобилиста закрытый перелом лучевой кости; медики назначили лечение и отпустили его домой.

Само ДТП произошло в 03:45 на 11-м километре трассы «Чуровичи-Ивановка». По предварительным данным,  60-летниий водитель Hyundai Tucson, двигаясь со стороны села Новые Юрковичи в Чуровичи, не учел скорость движения и выскочил на правую обочину, где съехал в кювет, а потом врезался в дерево.

Фото
 1190
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянске на Димитрова произошло серьезное ДТП
  • В поселке Ивот в аварии пострадали водитель и пассажирка Hyundai
  • В Навлинском районе во время ДТП пострадал водитель авто Volkswagen
  • Водитель Audi 80 получил смертельные травмы в ДТП в Климовском районе
  • Пять человек ранены в ДТП на трассе Брянск – Новозыбков
    • Новости регионов
    Смолянка 8 марта обнаружила дома убитого сына
    12:53:10 12-03-2019
    Смоленские следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в связи с обнаружением тела 42-летнего мужчины в одном из домов СТ «Рябиновая поляна» с ножевыми ранениями шеи.
    В Рославле случился пожар
    17:46:00 11-03-2019
    11 марта в Рославле на улице Энгельса произошел пожар, на место выезжали сразу девять огнеборцев 13-й части.
    В село Талашкино срочно выезжали саперы
    16:56:57 11-03-2019
    11 марта в селе Талашкино Смоленского района местные жители обнаружили взрывоопасный предмет.
    В Смоленске раскрыли кражу на 2 млн рублей
    21:34:00 07-03-2019
    Смоленская полиция проводит расследование уголовного дела, которое возбудили в связи с кражей, совершенной из помещения бухгалтерии одной из фирм города.
    В Рославльском районе на пожар выезжали сразу пять огнеборцев
    14:33:35 07-03-2019
    7 марта в деревне Крапивна Рославльского района произошел пожар в жилом доме, пострадавших не было.
    Пути к здоровью: Как меняется здравоохранение на Смоленщине?
    11:32:00 07-03-2019
    Проблемы оказания медпомощи и перспективы развития здравоохранения обсудили на расширенном заседании коллегии профильного департамента, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. Главными темами стали доступность медицины, оказание высокотехнологичной помощи и реализация девяти новых региональных проектов.
    Лента новостей
    Сегодня, 13:20
    В Брянске пропал 39-летний Павел Серяев
    Сегодня, 12:43
    Брянец «похозяйничал» в баре на 25 тыс рублей с лишним
    Сегодня, 12:25
    Жительница Брянска реализовала хитрый план с чужим паспортом
    Сегодня, 11:39
    В Климовской автошколе учеников подстерегает опасность
    Сегодня, 11:20
    В селе Жирятино девушка оговорила знакомого из-за неприязни
    Сегодня, 10:44
    В Брянске на кладбище произошел обвал
    Сегодня, 10:27
    В Брянске два бухгалтера провернули аферу на 680 тыс рублей
    Сегодня, 09:54
    На трассе «Чуровичи-Ивановка» произошло серьезное ДТП с Hyundai Tucson, есть раненый
    Сегодня, 09:46
    В Фокинском районе на площадке в «Машу вселился демон»
    Сегодня, 09:21
    В Брянске в объектив попала странная женщина (ВИДЕО)
    Сегодня, 08:57
    В Фокинском районе произошел пожар жилом доме
    Сегодня, 08:00
    Жительница Брянска, продавая дачу, лишилась 32 тыс рублей
    Сегодня, 07:00
    Брянцы в соцсетях обсудили минималистический пейзаж
    Сегодня, 06:00
    В Володарском районе над детской площадкой нависла угроза
    Вчера, 17:01
    В Брянской области обещают усиление ветра и метель
    Вчера, 16:01
    Троих брянских чиновников уличили в афере в 14 млн рублей с лишним
    Вчера, 15:11
    В Брянске на Калинина случилась авария
    Вчера, 14:02
    В Клинцах вместе с наступлением весны пришла беда
    Вчера, 13:12
    В Советском районе ограничат движение транспорта
    Вчера, 13:04
    В Брянске от «продавщицы» меда пострадали несколько пенсионеров
    Вчера, 12:41
    Брянская полиция завела дело по факту ДТП с пострадавшей 5-месячной девочкой
    Вчера, 12:29
    В Брянске у «Полтинника» произошло массовое ДТП
    Вчера, 12:21
    В Бежицком районе распространяется зловонный аромат (ВИДЕО)
    Вчера, 11:56
    Брянец устроил «шоу» троим подросткам
    Вчера, 11:48
    В домах трех микрорайонов Брянска понизят напор воды
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 10:53
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 2018 года
    Сегодня, 10:49
    Ученики брянской автошколы на день «превратились» в машинистов поездов
    Сегодня, 10:24
    «Мираторг» провёл открытые уроки на производственных площадках  для школьников Жирятинского и Рогнединского районов Брянской области 1
    Вчера, 15:02
    В брянском кинотеатре «Мельница» покажут три спектакля фестиваля «Золотая Маска»
    Вчера, 14:08
    Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона! 1
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Московском микрорайоне Брянска у детской площадки обнаружен «тайник»
    Новости Общество
    В Брянске в объектив попала странная женщина
    Общество О главном
    Брянский депутат Валуев оказался шутником
    Происшествия На дорогах
    В Брянске у «Полтинника» произошло массовое ДТП
    Новости Происшествия
    В Брянске найден пропавший 36-летний мужчина
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Как защитить детей от вредной рекламы?

    Очередной вопрос, поступивший в колонку Брянского УФАС России касается защиты несовершеннолетних в рекламе. Как защищены дети в рекламе отвечает заместитель руководителя-начальник отдела Брянского УФАС России Наталья Новикова.

    Ростелеком новости
    Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5G

    Начинает работу совместное предприятие «Ростелекома» и «МегаФона» для развития сетей 5GПАО «Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с ПАО «Мегафон» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия ООО «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.
    РЖД новости
    Ученики брянской автошколы на день «превратились» в машинистов поездов

    Ученики брянской автошколы на день «превратились» в машинистов поездовВ Брянске будущие автомобилисты попробовали себя в роли машиниста поезда – на специальном тренажере-симуляторе, имитирующем реальные условия движения локомотива, они попытались предотвратить столкновение с застрявшей на путях машиной.
    МРСК новости
    В Брянске завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети», в котором приняли участие 59 старшеклассников из общеобразовательных учреждений Брянской области. Организатором мероприятия выступили брянский филиал ПАО «МРСК Центра» в сотрудничестве с областными и городскими органами образования и ФГБОУ «Брянский государственный аграрный университет".

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.