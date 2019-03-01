Жительница Брянска реализовала хитрый план с чужим паспортом

23-летняя девушка решила «заработать» денег хитрым путем, для этого она пошла в банк, а после сменила свою фамилию и паспорт; афера потерпела фиаско, гражданку вовремя задержали правоохранители.

Как объяснили сотрудники одного из брянских банков, к ним обратилась молодая девушка с заявлением на получение потребительского кредита на 60 тыс рублей и кредитки с лимитом в 15 тыс рублей. Через некоторое время выяснилось, что она использовала чужой документ.

Подозреваемую задержали. Она вину признала. По поводу паспорта объяснила, что сменила свою фамилию и имя сразу после получения денег, чтобы не выплачивать средства.

Причиненный ущерб злоумышленница обязалась полностью возместить.

Девушке предъявили обвинение по части 1 статьи 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ей грозит штраф до 120 тыс рублей.