Брянец «похозяйничал» в баре на 25 тыс рублей с лишним

Злынковская полиция проводит расследование и разыскивает мужчину, который подозревается в краже из развлекательного заведения.

История случилась в начале марта 2019 года. Ночью в один из местных баров проник неизвестный мужчина и похитил телевизор за 25 тыс рублей, 45 блоков сигарет, а также 200 рублей из кассы. Правоохранители провели проверку и выяснили, похищение случилось, потому что в заведении нет сигнализации и системы видеонаблюдения. Проник злоумышленник в помещение тоже без особого труда, стены-то гипсокартонные, ему их ничего не стоило пробить.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, наказание предусматривается до пяти лет», - объяснили в пресс-службе регионального УМВД РФ по Брянской области.