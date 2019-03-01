Брянские пожарные срочно выехали на улицу Донбасскую

12 марта в Бежицком районе областного центра на улице Донбасской случился пожар в одном из жилых многоэтажных домов; к счастью, жертв и пострадавших не было.

Сведения о происшествии спасателям 12-й части поступили в 12:57. Через пять минут огнеборцы прибыли по адресу на двух автоцистернах. Как оказалось, в одной из квартир горела постель на площади 10м2.

Пламя ликвидировали к 13:18.

«Пострадавших и жертв не было», - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Напомним, ночью 12 марта загорелась квартира в доме на улице Красных Партизан.